Возбуждено уголовное дело по факту ДТП в Шамкире, в результате которого погибли 5 человек - ОБНОВЛЕНО

Возбуждено уголовное дело по факту ДТП в Шамкирском районе, в результате которого погибли 5 человек.

Об этом сообщил главный инспектор Гянджинской региональной группы пресс-службы МВД Эшгин Гасымов.

"В результате столкновения на автомагистрали Баку-Газах-госграница с Грузией автомобилей марок ВАЗ-21021 и ВАЗ-2106 погибли 5 человек, еще 1 человек получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован. По факту возбуждено уголовное дело, расследование продолжается", - сказал он.

10:05

Стали известны личности погибших в тяжелом ДТП в Шамкире.

Как передает АПА, водитель автомобиля марки "ВАЗ 2106" X.Алиев, его пассажир Р.Аллахвердиев, 1997 года рождения, водитель"Нивы" З.Джаббаров, его пассажир Э.Худавердиев, 1972 года рождения и еще один мужчина в возрасте 35-40 лет погибли на месте происшествия.

Э.Оруджев 1996 г. р. был госпитализирован с травмами.

09:55

В Шамкире произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как передает местного бюро АПА, инцидент произошел на участке магистрали Баку-Газах, проходящем по территории района.

Столкнулись "Нива" и ВАЗ 2106. В результате аварии погибли 5 человек.