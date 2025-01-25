Лукашенко: В Беларуси не будет протестов

Протесты в Беларуси, как после президентских выборов в 2020 году, не повторятся.

Как передает БЕЛТА, об этом заявил президент Александр Лукашенко во время акции «Марафон единства» в Минске.

«Все наши противники и враги должны понимать — не надейтесь, мы никогда не повторим того, что было в 20-м году», — сказал он.

Республика, по его словам, никогда «не свернет с дороги истинной демократии и уважения прав человека».

Белорусские власти «никому не должны закрывать рот» и «силой тащить туда, куда он не хочет».

В стране создадут «общество справедливости, где люди будут уважать друг друга», добавил Лукашенко.