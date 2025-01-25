Трамп посетил пострадавшую от пожаров Калифорнию

Президент США Дональд Трамп посетил штат Калифорния в пятницу, чтобы осмотреть разрушения от лесных пожаров, сообщает NBC News.

В аэропорту в Лос-Анджелесе Трампа встретил губернатор-демократ штата Гэвин Ньюсом, с которым президент США вел себя более примирительно во время кратких выступлений перед репортерами в аэропорту.

На небольшом расстоянии от него находились остатки разрушенного огнем района, который, по словам Трампа, выглядел так, будто в него «попала бомба».

«Не может быть Золотого века без Золотого штата, - сказал Трамп губернатору. - Это великий штат. Это фантастическое место».

Ньюсом сказал Трампу: «Нам понадобится ваша помощь».

«Вы были рядом с нами во время COVID, - добавил он. - Я не забываю об этом, и у меня есть все надежды на то, что мы сможем работать вместе, чтобы добиться скорейшего выздоровления».

Во время круглого стола с законодателями и чиновниками после осмотра пострадавших от пожаров районов Трамп заявил, что объявит чрезвычайное положение в стране, чтобы ускорить реагирование на лесные пожары, которые он назвал «адскими пламенем смерти и разрушения», и вновь призвал изменить политику штата в области водоснабжения.

Источник: РИА Новости