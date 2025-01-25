В Агсу задержаны вооруженные наркокурьеры

Сотрудники Агсуинского районного отдела полиции на основании полученной информации провели оперативные мероприятия по противодействию незаконному обороту наркотических средств, в результате которых были задержаны 61-летний Талех Хазиев и 60-летний Мубариз Азизов.

Как сообщили 1news.az в шекинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел, в автомобиле задержанных было обнаружено более 3 килограммов марихуаны, автомат марки «Калашников» и патроны. Задержанные признались, что были вовлечены в деятельность наркокурьеров и согласились доставить скрытые наркотики в Агсу за денежное вознаграждение.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело, проводятся следственные мероприятия.