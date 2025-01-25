Шесть человек пострадали во время инцидента на борту самолета в Нигерии

На пассажирском авиалайнере во время полета произошла резкая тряска, в результате которой пострадали шесть человек и воздушное судно было вынуждено совершить аварийную посадку в нигерийском городе Лагос.

Об этом сообщил телеканал CNN.

Самолет Boeing 787 авиакомпании United Airlines выполнял рейс из Лагоса в международный аэропорт Вашингтона. На видео, снятом пассажирами, виден хаос на борту, разбросанные вещи и еда.

На борту воздушного судна находились 245 пассажиров, восемь бортпроводников и три пилота. В результате инцидента пострадали четыре пассажира и два члена экипажа. Их доставили в ближайшую больницу.

Неясно, что вызвало тряску во время полета. United Airlines заявила, что причиной не была сильная турбулентность. Компания работает с авиационными властями США и Нигерии, чтобы понять причину произошедшего.

Источник: Газета.ру