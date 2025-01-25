Азербайджан выразил протест Ирану

Временный поверенный в делах посольства Ирана в Азербайджане Сейид Джафар Агаи Мариан был вызван в Министерство иностранных дел.

Об этом 1news.az сообщили в МИД Азербайджана.

Во время встречи ему выражен протест против открытой кампании, проводимой в последнее время проправительственными иранскими СМИ против Азербайджана и руководства нашей страны.

Особое внимание было уделено тому, что после проведенного в Тегеране на текущей неделе 16-го заседания совместной азербайджано-иранской Госкомиссии по экономическому, торговому и гуманитарному сотрудничеству, а также успешных официальных встреч, вызов посла Азербайджана в МИД Ирана с необоснованными претензиями и расширение кампании в иранских СМИ вызвали недоумение.

Кроме того, азербайджанская сторона указала на недопустимость того, что вместо извинений имама-джумы Сейида Хасана Амели за оскорбительные высказывания против Азербайджана во время собрания в Ардебиле, в Иране проводится кампания в его поддержку, а также участие ряда религиозных деятелей, включая имама-джуму Казвина, в антиазербайджанской деятельности.

«Азербайджанская сторона заявила, что подобные шаги наносят ущерб двусторонним отношениям и требуют немедленного предотвращения», - подчеркнули в МИД.

Временный поверенный выразил сожаление по поводу некоторых заявлений и действий и заверил, что доведет этот вопрос до сведения компетентных органов Ирана.