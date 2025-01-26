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Трамп в течение 30 дней примет решение о судьбе TikTok в США - ОБНОВЛЕНО

First News Media14:40 - Сегодня
Трамп в течение 30 дней примет решение о судьбе TikTok в США - ОБНОВЛЕНО

Президент США Дональд Трамп намерен принять решение о судьбе социальной сети TikTok в США в течение следующих 30 дней.

"Многие обсуждают вопрос приобретения TikTok со мной, это очень важные люди. Я приму решение, вероятно, в течение следующих 30 дней. У меня есть 90 дней на это, Конгресс дал 90 дней. Мы могли бы спасти TikTok, полагаю, это будет хорошо. <...> Мы очень заинтересованы в этом, и США получит огромную выгоду от этого", - сказал он в беседе с журналистами своего пресс-пула, которые и привели его высказывания.

"Как вы знаете, у меня есть право продать или закрыть его, в зависимости от того, что будет лучше для нашей страны. <...> Это очень популярный сайт, его любят дети и некоторые родители. Если мы сможем спасти его, будет отлично. Думаю, это было бы хорошо для Америки с экономической точки зрения", - добавил Трамп.

Отвечая на вопросы журналистов, он, по сути, опроверг публикацию Национального общественного радио США (NPR), утверждавшего, что администрация Трампа работает над планом, согласно которому контроль над TikTok перейдет американской компании Oracle. Американский лидер сказал пресс-пулу, что не обсуждал сделку по TikTok c главой Oracle Ларри Эллисоном. "Я никогда не говорил с Ларри о TikTok", - заявил американский лидер.

Источник: ТАСС

09:08

Администрация президента США Дональда Трампа работает над планом, согласно которому контроль над соцсетью TikTok перейдет американской компании Oracle.

Как передает ТАСС, об этом сообщило в субботу Национальное общественное радио США (NPR).

По словам его источников, администрация "работает над планом спасения TikTok, по которому компания Oracle и группа сторонних инвесторов фактически возьмут под контроль работу приложения по всему миру". "Согласно условиям сделки, переговоры о которой сейчас ведет Белый дом, базирующаяся в Китае ByteDance сохранит миноритарную долю в компании, а алгоритмы приложения, сбор данных и обновление программного обеспечения будет контролировать Oracle, уже обеспечивающая основу онлайн-инфраструктуры TikTok", - отмечается в публикации.

"По сути, это будет означать, что американским инвесторам принадлежит мажоритарная доля в TikTok, однако условия сделки могут измениться, поскольку они еще на стадии согласования", - говорится в материале. "Цель в том, чтобы Oracle могла фактически следить и обеспечивать надзор за тем, что происходит с TikTok", - отметил один из источников. "ByteDance не уйдет полностью, но китайская доля уменьшится до минимума", - добавил он. В материале уточняется, что среди потенциальных инвесторов компания Microsoft. Стоимость TikTok в рамках сделки может достичь $200 млрд.

Предыдущий американский президент Джо Байден в 2024 году подписал закон, согласно которому ByteDance должна была продать соцсеть или прекратить ее деятельность на территории США до 19 января 2025 года. В этот день приложение прекратило работу в Соединенных Штатах, однако затем вновь стало доступно для американских пользователей. Это произошло после заверений Трампа, который объявил, что издаст указ об отсрочке запрета TikTok в стране.

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