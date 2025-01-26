Трамп выразил уверенность в том, что США получат Гренландию

Американский лидер Дональд Трамп в субботу выразил уверенность в том, что США получат Гренландию. передает ТАСС.

"Я думаю, мы решим вопрос с Гренландией. Я думаю, мы получим ее. И я думаю, что население [Гренландии] хочет быть с нами. Там живут 55 тыс. человек, и они хотят быть с нами, - приводит слова Трампа пресс-пул Белого дома. - Я в самом деле не знаю, на что тут претендует Дания. Она совершит очень недружественный акт, если не позволит этому [вхождению Гренландии в состав США] случиться".

Трамп утверждает, что его заинтересованность в Гренландии обусловлена не сугубо американскими интересами, но стремлением "защитить свободный мир". "Есть корабли России, есть корабли Китая, есть корабли со всего мира. И это не хорошая ситуация. <..> Думаю, мы получим Гренландию, поскольку речь идет о свободе мира. <...> Мы можем обеспечить свободу. Они [Дания] не могут. Две недели назад они выставили две собачьи упряжки. Они полагали, что это защита", - сказал он.