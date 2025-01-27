В Париже загорелось здание ратуши - ВИДЕО

В Париже произошел пожар в здании мэрии 12-го округа.

Об этом 27 января сообщило издание Le Parisien.

«Пламя охватило всё здание. Есть угроза обрушения шпиля», — приводит издание слова сотрудника полиции Лорана Нуньеса.

Отмечается, что возгорание взято под контроль местными пожарными службами. В ходе тушения задействовано около 150 человек, а также пожарная техника. По данным издания, колокольня ратуши полностью обуглилась и частично разрушена. Кроме того, есть риск обрушения здания.

Указано, что на данный момент никто не пострадал.

Здание служило информационным центром для 145 тыс. жителей района, внутри сооружения также находился детский сад.