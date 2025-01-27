Спикер парламента Финляндии: Армения для интеграции в Европу должна освобождаться от зависимости от РФ

То, насколько далеко Евросоюз готов пойти в плане интеграции в него Армении, зависит от того, что армяне готовы сделать для этого.

Об этом заявил в интервью «Арменпресс» спикер парламента Финляндии Юсси Халла-Ахо.

Он заявил о важности продолжения реформ, реализуемых в Армении в направлении интеграции в Евросоюз.

«Мы хотим понять, есть ли в Армении политический консенсус относительно того, что необходимо сделать для будущего страны. Мы дали ясно понять, что полностью поддерживаем экономическую, торговую и безопасную интеграцию Армении в Европейский союз. Однако на этом пути есть некоторые проблемы и препятствия, которые необходимо решить, например, членство Армении в ОДКБ, Евразийском экономическом союзе, военное присутствие России в Армении и т.д. Таким образом, насколько далеко Евросоюз готов пойти в плане интеграции зависит и от того, что армяне готовы сделать и что они хотят сделать. Важно, чтобы вы продолжали реформы, которые проводятся в вашей стране, не для Евросоюза, а для самих армян», - сказал спикер финского парламента.

По его словам, «Армения для дальнейшей интеграции в европейские структуры должна продолжать освобождаться от зависимости от России во всех сферах», и «в ходе наших обсуждений стало ясно, что армяне хотят это сделать»: «Поэтому эти два процесса - европейская интеграция, с одной стороны, и выход из сферы влияния России - с другой, должны протекать параллельно. Хотел бы отметить, что Финляндия тоже была частью Российской империи, и во времена «холодной войны» нам приходилось тщательно балансировать, чтобы максимально приблизиться к Западу, не провоцируя наших крупных восточных соседей».