РФ готова к контактам с США, но запросов из Вашингтона не было - Песков

Россия остается готова к контактам с США на уровне президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, однако соответствующих запросов от Вашингтона не поступало.

Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Пока мы не получали от американцев никаких сигналов», - сказал представитель Кремля.

«Поэтому мы работаем, что называется, по своему графику, готовность сохраняется, - отметил он. - Такая же готовность <…> сохраняется и с американской стороны. По всей видимости, требуется определенное время».

Источник: ТАСС