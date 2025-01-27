У здания правительства Армении проходит акция протеста

Группа граждан проводит акцию протеста у здания правительства Армении, сообщают армянские СМИ.

Они протестуют против подорожаний и внедрения системы декларирования.

Одна из участниц акции рассказала журналистам о том, что является индивидуальным предпринимателем и занимается бизнесом одежды. «Они видят все, что у меня есть – машина, дом, но у них нет права доступа к нашим личным банковским счетам. Допустим, моя дочь приехала из Европы и привезла с собой 10000 евро, почему я должна отдать 20% данной суммы государству? Они толкают на то, чтобы мы держали эти деньги тайком», - заявила она.