NYP: В Калифорнии начался сбор подписей за отделение от США

В Калифорнии начался сбор подписей за выход из состава США под названием Calexit сразу после того, как петиция получила официальную регистрацию.

Об этом сообщает газета The New York Post (NYP).

«В случае принятия предлагаемая мера — Calexit, отсылка к голосованию по Brexit в Великобритании, — будет вынесена на голосование в 2028 году и поставит перед избирателями вопрос: должна ли Калифорния выйти из состава Соединенных Штатов и стать свободной и независимой страной», — отмечается в материале издания.

При этом для выдвижения инициативы на референдум она должна собрать более 50 процентов подписей от общего числа избирателей. В случае даже если большинство проголосует за выход из США, то сначала будет созвана специальная комиссия, которая проанализирует последствия подобного решения и опубликует официальный отчет.

Источник: Lenta.ru