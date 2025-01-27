ТАСС: главы МИД 27 стран ЕС утвердили приостановку «безвиза» для дипломатов Грузии

Министры иностранных дел 27 стран Евросоюза утвердили решение о приостановке безвизового режима для дипломатических паспортов Грузии.

Об этом корреспонденту ТАСС сообщил источник в делегации одной из европейских стран в Совете ЕС.

"Да, решение утверждено большинством голосов", - сказал он.

По словам дипломата, решение Совета ЕС будет в ближайшие дни опубликовано в официальном журнале сообщества, после чего вступит в силу.

20 декабря 2024 года Еврокомиссия официально предложила приостановить безвизовый режим для чиновников и дипломатов Грузии.

В мае 2024 года парламент Грузии принял закон "О прозрачности иностранного влияния" и отношения страны с ЕС и США стали ухудшаться. ЕС неоднократно призывал власти Грузии отказаться от этого закона, однако лидеры правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" неизменно настаивали на том, что цель закона состоит в обеспечении прозрачности финансовых потоков работающих в Грузии НПО, некоторые из которых пытались устроить в стране революцию. 26 октября 2024 года на парламентских выборах правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" победила с 53,93% голосов и получила в законодательном органе 89 из 150 мандатов. 28 ноября 2024 года "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" приняла решение приостановить до 2028 года обсуждение с Евросоюзом вопроса об открытии переговоров о вступлении в ЕС и отказаться от всех бюджетных грантов со стороны Евросоюза.

Источник: ТАСС