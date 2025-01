Гренландия, Панамский канал и Западный Зангезур: О легитимности и исторических фактах

Автор: Намик Алиев,

доктор юридических наук, профессор,

руководитель кафедры международных отношений и внешней политики Академии государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики

Предвыборная кампания Дональда Трампа, а затем и первые дни после его инаугурации ознаменовались неординарными шагами, реализация которых может повлечь достаточно серьезные изменения в мире.

В частности, в пресс-релизе Министерства внутренних дел США от 24 января говорится, что «согласно распоряжению президента, Мексиканский залив теперь официально будет называться Американским, а самая высокая вершина Северной Америки вновь будет носить имя Мак-Кинли».

Но это только начало. Давайте рассмотрим все по порядку.

Водная артерия Атлантического и Тихого океанов

Панамский канал – одно из важнейших судоходных сооружений, созданных людьми. Ежегодно по этому транспортному коридору между Атлантическим и Тихим океанами перевозится почти триста миллионов тонн грузов, что составляет примерно пять процентов всего океанского грузопотока.

И вот Дональд Трамп стал все чаще озвучивать идею о возвращении Панамского канала в лоно США, выражая при этом обеспокоенность возможным влиянием Китая на управление каналом и называя текущие тарифы чрезмерно высокими для прохода американских судов. В ответ на эти заявления Панама обратилась в ООН.

Историческая справка: Республика Панама обрела независимость в ноябре 1903 года благодаря правительству США, обеспечившему отделение от Колумбии ее северного штата. В основе этого сепаратистского проекта лежало стремление американцев заполучить права на канал, обусловленное Бульвер-Клейтоновской конвенцией 1850 г. (!) о правовом режиме будущего Панамского канала, подписанной Англией и США.

Договор между США и Панамой 1903 г. установил международно- правовой режим Панамского канала [Convention for the Construction of a Ship Canal (Hay-Bunau-Varilla Treaty), November 18, 1903. - Avalon Project - Convention for the Construction of a Ship Canal (Hay-Bunau-Varilla Treaty), November 18, 1903 (yale.edu)]. На его основании США имели право владения каналом и зоной Панамского канала.

7 сентября 1977 г. США и Панама подписали пакет новых договоров относительно канала: 1) Договор о Панамском канале и ряде дополнительных соглашений, которые детализируют ряд его положений; 2) Договор о постоянном нейтралитете Панамского канала и его руководстве; 3) Протокол к данному Договору и нескольким приложениям [Panama Canal Treaty of 1977. - Panama Canal Treaty of 1977 (state.gov)]. В соответствии с этими соглашениями США утратили право владения зоной Панамского канала, был упразднен ряд американских органов, управлявших пользованием канала. Панаме были возвращены 70% районов сухопутной и водной территорий, которыми раньше владели США.

С 31 декабря 1999 г. канал полностью перешел под суверенитет Панамы, которая взяла на себя реализацию функций полицейского, судебного и таможенного характера. Зона канала теперь подчинялась панамскому уголовному и гражданскому законодательству. В то же время до 2000 г. за США сохранялась ответственность за охрану канала, а канал управлялся Панамской комиссией, в состав которой входили 5 граждан Америки и 4 гражданина Панамы.

После 2000 г. за Панамой была закреплена полная ответственность за то, как осуществляются эксплуатация и обслуживание канала. На основании Договора о нейтралитете канала предусмотрено право на его пользование рядом кораблей любой страны в любое время на равной основе. Но со временем США настояли на том, чтобы в договор было включено право для ВМС США скорого и беспрепятственного прохождения американских кораблей через канал. Нейтралитет канала гарантируется совместно Панамой и США, что вызывает немало вопросов в ситуациях, когда Соединенные Штаты принимают или могут принимать участие в боевых действиях.

Реквием для ОБСЕ

В последней декаде декабря новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что для Америки владение Гренландией и контроль над нею - абсолютная необходимость.

Через день он вновь отмечает, что Вашингтону стратегически необходимо контролировать Гренландию. И, наконец, в дополнение следует заявление вице-президента США Вэнса о том, что Дания не умеет распоряжаться Гренландией, а значит - США заберет ее себе: «Нам даже необязательно применять военную силу. Наши войска уже там. Гренландия важна для Америки в стратегическом плане. Там много замечательных природных ресурсов».

Гренландия действительно обладает 39 из 50 минералов, которые Соединенные Штаты классифицировали как критически важные для национальной безопасности и экономической стабильности.

Уже после инаугурации президент США Дональд Трамп провел 45-минутную телефонную беседу с премьер-министром Дании Метте Фредериксен, в ходе которой потребовал отдать США Гренландию. Предшествовавшие этому разговору заявления многих гренландских и датских политиков были реакцией на неожиданные претензии президента Трампа и Вэнса на Гренландию, и в них озвучивались различные варианты урегулирования возникшей неординарной и опасной ситуации.

Историческая справка: Гренландия - крупнейший на Земле остров, расположенный на северо-востоке Северной Америки, в силу чего физическая география относит его к этому материку. В то же время с политической точки зрения Гренландия относится к Европе, поскольку вместе с прилегающими небольшими островами является административным автономным образованием, входящим в состав Датского королевства.

Европейцы открыли Гренландию в 982 году, когда на остров высадились викинги. Она принадлежала Норвегии, а тогдашние гренландцы считались ее гражданами. В 1536 году Норвегия и все ее заморские владения вошли в унию с Данией, которая объявила остров своим и с 1605 года начала его повторную колонизацию. После расторжения унии в 1814 году Норвегия вышла из состава Дании, но Гренландия осталась.

Во время Второй мировой войны Дания утратила фактический контроль над Гренландией, но по ее окончании вернула контроль над островом, однако упразднила его колониальный статус. В 1953 году Гренландия была провозглашена частью Датского королевства и получила представительство в парламенте страны, а в 1979-м - широкую автономию во внутренних делах. С 1 января 1973 года Гренландия вместе с Данией стала частью ЕЭС, а в 1985 году покинула его по итогам референдума, сохранив при этом статус ассоциированного государства.

Итак, подобьем итоги: президент ведущей мировой державы – Соединенных Штатов Америки обозначил свои действия по переделу мира, пересмотру границ, сложившихся после Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе в Хельсинки в 1975 году, в котором участвовали США и Канада. Думается, что сделанные Трампом заявления являются шагом к полному отказу от Хельсинкского заключительного акта и ставят крест на ОБСЕ.

И здесь складывается очень интересная ситуация, непосредственно касающаяся Азербайджанского государства.

Западный Зангезур: история, факты, будущее

Как известно вопрос открытия Зангезурского коридора так и остается открытым. Армения, невзирая на обязательства, взятые ею в Трехстороннем заявлении от 10 ноября 2929 года, под которым свою подпись поставили главы трех стран – Азербайджана, РФ и непосредственно Республики Армения, продолжает чинить препятствия для реализации проекта по строительству Зангезурского коридора. При этом армянские власти напрочь забывают о том, что Зангезур ранее никогда не входил в состав Армении, это – исконная территория Азербайджана. Приведем факты, дабы освежить память армянского руководства.

В 20-х годах прошлого века Зангезур и восточный берег озера Гейча, ныне переименованного в Севан, принадлежавшие Азербайджану, были подарены Республике Армения cоветской властью.

Осенью 1920 года нарком иностранных дел России Чичерин по поручению Ленина готовит проект соглашения с Арменией, в соответствии с которым в очередной раз предпринималась попытка отторгнуть территории Азербайджана и предусматривалась передача Нахчывана с Зангезуром Армении.

4 и 9 ноября 1920 года, незадолго до установления советской власти в Армении, Сталин сделал в Баку ряд громких заявлений о дальнейшей судьбе Зангезура и Нахчывана, суть которых заключалась в намерении передать азербайджанские территории только советской Армении.

Однако Нариман Нариманов, получивший информацию об этом, проводит на заседании Политбюро ЦК Азербайджанской КП (б) 4 ноября 1920 года при участии Сталина и Орджоникидзе решение: «Предлагаемая статья (в проекте российско-армянского договора – Н.А.) о передаче Нахчывана и Зангезура Армении является неприемлемой ни с политической, ни со стратегической точки зрения».

Однако вопреки этому решению уже 30 ноября 1920 года в связи с провозглашением советской власти в Армении ЦК Азербайджанской КП (б) объявил о передаче Зангезура Армении.

3 июня 1921 года под председательством Серго Орджоникидзе состоялось вечернее заседание Кавбюро ЦК РКП (б), оформленное протоколом №6. Однако мало кому было известно, что к этому протоколу имелось приложение под грифом «Совершенно секретно», которое содержало постановление ЦК РКП(б) по так называемому «Зангезурскому вопросу», состоявшее из 7 пунктов, 6 из которых были посвящены Зангезуру, а один - нагорной части Карабаха.

В конце июня 1921 года Реввоенсовет Кавказского фронта принял решение начать в четырех направлениях наступление на Зангезур. В сообщении штаба Кавказского фронта от 16 июля 1921 года говорится о полном освобождении Зангезура. Тем самым завершился процесс присоединения Западного, или Верхнего, Зангезура к Армении.

Интересно, что по решению Политбюро и Оргбюро ЦК АКП(б) от 30 ноября и декларации Баксовета от 1 декабря 1920 г. весь Зангезурский уезд подлежал передаче советской Армении. Но в конечном итоге в июле 1921 года к ней была присоединена лишь западная часть уезда.

Таким образом, из сказанного напрашивается следующий вывод: если Армения будет продолжать чинить препятствия открытию Зангезурского коридора, то в свете описанных нами мировых тенденций Азербайджанская Республика имеет полное право потребовать вернуть в ее состав Западный Зангезур.

И это будет вполне легитимное, обоснованное, опирающееся на исторические факты требование, особенно с учетом того, что Гренландия никогда не принадлежала США, а исконно азербайджанский Зангезур был незаконно передан Армении лишь чуть более 100 лет назад.