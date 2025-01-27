Неизвестные атаковали посольство Венесуэлы в Боливии

В Ла-Пасе неизвестные обстреляли здание посольства Венесуэлы, сообщила министр иностранных дел Боливии Селинда Соса.

Инцидент произошел утром 26 января. По словам главы внешнеполитического ведомства, никто не пострадал.

«Сегодня утром произошло покушение на резиденцию Республики Венесуэлы в Ла-Пасе. Неизвестные несколько раз выстрелили из огнестрельного оружия и повредили некоторые элементы фасада»,— сказано в сообщении главы МИД в соцсети Х. Она отметила, что власти осуждают подобный вандализм и начали расследование происшествия.