Лукашенко набирает на выборах президента Беларуси 86,82% голосов

По предварительным данным белорусского ЦИК, на выборах президента Беларуси Александр Лукашенко набирает 86,82% голосов избирателей.

Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на председателя Центризбиркома Беларуси Игоря Карпенко.

Остальные голоса распределились следующим образом: Сергей Сыранков из Компартии набрал 3,21% голосов, Олег Гайдукевич (Либерально-демократическая партия) - 2,02%, самовыдвиженец Анна Канопацкая - 1,86% и Александр Хижняк (Республиканская партия труда и справедливости) - 1,74%.

Напомним, что 26 января в Беларуси состоялись выборы главы государства.

ЦИК зарегистрировал пять кандидатов на пост президента: действующего главу государства Александра Лукашенко, лидера ЛДПБ Олега Гайдукевича, представителя РПТС Александра Хижняка, первого секретаря ЦК Компартии Сергея Сыранкова и предпринимателя Анну Канопацкую.