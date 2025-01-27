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Переговоры по урегулированию российско-украинского конфликта могут начаться в апреле

First News Media09:50 - Сегодня
Переговоры по урегулированию российско-украинского конфликта могут начаться в апреле

Переговоры по мирному урегулированию украинского конфликта могут начаться в апреле-мае, им может предшествовать встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина.

С таким утверждением выступила турецкая газета Hürriyet.

Переговорам, как пишет обозреватель издания Абдюлькадир Сельви, будет предшествовать объявление о прекращении огня.

«Сначала будет объявлено о прекращении огня. Затем начнутся мирные переговоры. В переговорном процессе Турция может возложить на себя определенную миссию, а президенту [Реджепу Тайипу] Эрдогану может быть отведена роль посредника, так как он - единственный лидер, который может общаться и с Путиным, и с Зеленским. Теперь к ним добавился Трамп», - отмечает журналист.

Он напоминает, что переговоры по урегулированию украинского конфликта проводились в Стамбуле в 2022 году.

«Но поскольку США и Великобритания хотели войны, соглашения тогда достичь не удалось», - пишет Сельви.

«Сейчас есть Трамп и Путин, которые хотят мира. У Зеленского, который лишился американской поддержки, нет шансов сбежать из-за стола переговоров», - подчеркивает турецкий обозреватель.

Глава МИД Турции Хакан Фидан на минувшей неделе заявил, что конфликт в Украине приближается к переломной точке, и Анкара готова поддержать усилия по его урегулированию.

В Анкаре ранее неоднократно говорили, что поддерживают все инициативы, направленные на достижение справедливого и устойчивого мира в Украине и готовы возложить на себя посредническую миссию в урегулировании конфликта по примеру переговоров в Стамбуле в марте 2022 года.

Источник: ТАСС

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