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Два участника штурма Капитолия отказались от помилования

First News Media10:20 - Сегодня
Два участника штурма Капитолия отказались от помилования

Два участника захвата Капитолия 6 января 2021 года отказались от вынесенного президентом США Дональдом Трампом помилования.

Об этом сообщает британская газета Guardian.

Ветеран американских военно-морских сил Джейсон Риддл во время захвата здания Конгресса активно участвовал в беспорядках, разгромил кабинет одного из сенаторов, выпил находившуюся там бутылку вина и украл книгу. За это его приговорили к 90-дневному тюремному заключению и штрафу в $750. Риддл отказался от помилования, заявив, что совершил правонарушения, в которых его обвинили, и они являются непростительными.

От помилования также отказалась 71-летняя Памела Хемфилл, приговоренная к 60 дням тюремного заключения и трем годам испытательного срока. По ее словам, принятие помилования Трампа будет способствовать пропаганде того, что штурм Капитолия якобы был мирным протестом.

Американские юристы не сошлись во мнении, могут ли ранее осужденные за захват Капитолия отказаться от помилования главой государства.

22 января сообщалось, что некоторые сенаторы-республиканцы подвергли критике решение Трампа помиловать участников штурма Капитолия 2021 года.

Захват Капитолия произошел 6 января 2021 года толпой сторонников республиканца на фоне его призывов отменить результаты президентских выборов 2020 года, в которых он потерпел поражение. Штурм привел к эвакуации и закрытию здания Капитолия, а также приостановил совместную сессию Конгресса для подсчета голосов выборщиков и оформления победы Джо Байдена.

Сообщалось, что Байден после выборов хотел помиловать Трампа из великодушия.

Источник: Gazeta.ru

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