Литва и Эстония первыми в НАТО пообещали повысить военные расходы до 5% ВВП

Литва и Эстония стали первыми странами НАТО, пообещавшими увеличить расходы на оборону до 5% ВВП на фоне соответствующих требований США.

Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на главу литовского МИД Кестутиса Будриса и премьер-министра Эстонии Кристена Михала.

«Конечно, присутствует давление <...> со стороны нашего стратегического и самого крупного союзника в НАТО (США – ред.). Мы не можем игнорировать эти посылы», - заявил Будрис в беседе с изданием.

По его словам, на этом фоне прибалтийское государство с 2026 года и по меньшей мере до начала следующего десятилетия намерено тратить на оборону 5-6% ВВП вместо нынешних 2,9%. Политик также назвал соответствующие требования со стороны США «хорошими и конструктивными».

По данным Будриса, Вильнюс планирует покрывать расходы на оборону за счет государственных заимствований и «сокращения трат госсектора». Кроме того, он выразил надежду на то, что экономика страны получит поддержку через «европейские финансовые инструменты в сфере обороны».

В то же время издание подчеркивает, что литовские политики выражают скептицизм относительно планов по увеличению военных трат.

«У [руководства страны] нет надежного плана, который позволил бы достичь уровня расходов в 6% ВВП», - заявил изданию неназванный оппозиционный политик из балтийской республики.

Глава эстонского правительства, в свою очередь, также сообщил, что Таллинн планирует довести уровень оборонных расходов с 3,7% до 5% ВВП.

«Наш ключевой партнер в сфере безопасности под руководством нового президента [Дональда Трампа] подал четкий сигнал: расходы НАТО на оборону должны увеличиться. <...> Я полностью согласен - наша цель должна быть установлена на уровне 5%», - приводит его слова газета.

21 января в ходе пресс-конференции президент США Дональд Трамп подтвердил намерение добиваться повышения военных расходов стран НАТО до 5% ВВП.

Источник: ТАСС