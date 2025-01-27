Кипящее масло и несработавшая сигнализация: Установлена причина пожара в Карталкая

Раскрыта причина пожара в отеле Grand Kartal в районе Карталкая в Болу, в результате которого погибли 78 человек.

Как сообщает Sabah, в ходе следствия предположительно установлено, что пожар возник, когда повар и трое его помощников готовили на кухне завтрак.

Из горячей сковороды выплеснулось кипящее масло, вспыхнуло пламя. Вместо того чтобы воспользоваться огнетушителем, работники попытались потушить огонь водой, из-а чего пламя стало быстро распространяться по всей кухне.

Разгорающийся пожар перекинулся с неочищенной вытяжки на дымоход, откуда перекинулось на крышу и быстро охватило отель.

Сообщается, что работники кухни запаниковали и выбежали на улицу. Сообщить о пожаре проживающим в отеле не удалось, поскольку не сработала пожарная сигнализация.

Пожар, начавшийся на 4-м этаже отеля, где, как сообщается, находится ресторан, быстро распространился и охватил все здание.

На сегодня по делу задержаны 19 подозреваемых.

Источник: Sabah