 Астрономы зафиксировали таинственные волны из глубокого космоса | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Астрономы зафиксировали таинственные волны из глубокого космоса

First News Media00:03 - Сегодня
Астрономы зафиксировали таинственные волны из глубокого космоса

Международная группа астрономов обнаружила загадочные сигналы — так называемые хоровые волны — в неожиданно удаленной области космоса.

Это открытие вызывает вопросы о природе их происхождения и изменяет представления о распространении электромагнитных волн в Солнечной системе. Работа опубликована в журнале Nature.

Хоровые волны представляют собой кратковременные всплески электромагнитного излучения, возникающие на больших высотах над поверхностью Земли. Когда их переводят в аудиоформат, они звучат, как пение птиц. Эти волны изучаются на протяжении десятилетий, и считается, что они возникают из-за плазменной нестабильности — нарушения равновесия в ионизированном газе, который создает характерные электромагнитные колебания.

До последнего времени хоровые волны фиксировались на расстоянии до 51 тысячи километров от Земли — в области, где магнитное поле планеты имеет четко выраженные полюса. Однако новое исследование обнаружило такие же сигналы на расстоянии 165 тысяч километров, где магнитное поле Земли значительно более искажено.

«Оказалось, что образование хоровые волны и могут возникать в любой точке космоса», — сообщили авторы работы.

Обнаружение стало возможным благодаря высокоточным данным миссии NASA Magnetospheric Multiscale (MMS), которая с 2015 года изучает магнитное поле Земли. Исследование также подтвердило ранее теоретически предполагаемый процесс: перенос энергии от частиц плазмы к хоровым волнам происходит в зонах с низкой концентрацией электронов, называемых «электронными дырами». Именно здесь происходит явление, известное как электронный циклотронный резонанс, где частота электронов совпадает с частотой волн, усиливая их энергию.

Хоровые волны представляют собой один из самых мощных импульсов электромагнитного излучения в космосе. Они играют ключевую роль в формировании радиационных поясов Земли и могут угрожать работе спутников. Понимание их природы помогает прогнозировать их появление и предотвращать возможные риски.

Кроме того, хоровые волны фиксируются и на других планетах, таких как Марс, Юпитер и Сатурн. Это делает открытие важным не только для изучения земного магнитного поля, но и для понимания механизмов формирования магнитных полей в космосе.

Истояник: Газета.ру

Поделиться:
222

Актуально

Политика

Назначена дата суда по делам представителей бывшего сепаратистского режима и ...

Политика

Обсужден вклад Баку в энергетическую безопасность союзников и партнеров НАТО - ...

Общество

Азербайджанская интеллигенция требует от Нобелевского комитета лишения ...

В мире

В посольстве Азербайджана в Иране почтили память Орхана Аскерова

В мире

Астрономы зафиксировали таинственные волны из глубокого космоса

Великобритания ввела санкции против председателя ЦИК Беларуси

Израильские военные убили командира ХАМАС в Тулькарме

ЦАХАЛ начал контртеррористическую операцию на Западном берегу Иордана

Выбор редактора

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Гейдар Алиев и борьба за Карабах с советских времен до эпохи независимости

Новости для вас

СДВГ сокращает продолжительность жизни, выяснили ученые

В Турции произошло сильное землетрясение

За пожар в турецком Болу, в котором погибли 78 человек, владелец отеля полностью возложил вину на сотрудников

Рахмон провел крупные кадровые перестановки

Последние новости

Астрономы зафиксировали таинственные волны из глубокого космоса

Сегодня, 00:03

ЕК может обсудить с Киевом транзит газа из Азербайджана через Украину

Сегодня, 00:00

Депутат от Венгрии: Решение ПАСЕ по Азербайджану было ошибкой

27 / 01 / 2025, 23:49

Обсужден вклад Баку в энергетическую безопасность союзников и партнеров НАТО - ФОТО

27 / 01 / 2025, 23:40

Азербайджанская интеллигенция требует от Нобелевского комитета лишения Горбачева премии

27 / 01 / 2025, 23:20

«Kapital Bank» сделал заявление по поводу проблемы, возникшей в мобильном приложении «Birbank»

27 / 01 / 2025, 23:00

Великобритания ввела санкции против председателя ЦИК Беларуси

27 / 01 / 2025, 22:40

Израильские военные убили командира ХАМАС в Тулькарме

27 / 01 / 2025, 22:20

Назначена дата суда по делам представителей бывшего сепаратистского режима и Рубена Варданяна - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

27 / 01 / 2025, 21:40

ЦАХАЛ начал контртеррористическую операцию на Западном берегу Иордана

27 / 01 / 2025, 21:40

В посольстве Азербайджана в Иране почтили память Орхана Аскерова

27 / 01 / 2025, 21:20

На алжирском телеканале продемонстрирован очередной документальный фильм об Азербайджане

27 / 01 / 2025, 21:20

США начали переброску на границу с Мексикой тысяч военнослужащих

27 / 01 / 2025, 21:00

В Горанбое 76-летнего мужчину сбил поезд

27 / 01 / 2025, 20:45

На круге «Азнефть» загорелся автомобиль - ВИДЕО

27 / 01 / 2025, 20:30

Мухтар Бабаев обсудил с замгенсека ООН пути закрепления достижений COP29

27 / 01 / 2025, 20:15

Состоялось заседание Экономического совета - ФОТО

27 / 01 / 2025, 20:00

Повышена зарплата не являющихся госслужащими гражданских работников ряда госорганов Азербайджана

27 / 01 / 2025, 19:45

«Sehrli Şans Gecəsi» – большие нововведения от «Аzərlotereya» - ФОТО

27 / 01 / 2025, 19:30

В Турции при строительстве 12-этажного отеля произошел пожар - ВИДЕО

27 / 01 / 2025, 19:10
Все новости
Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО
1news TV

Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

Сигналящие водители остаются распространенной проблемой улиц Баку. Далекие от культуры вождения, они нарушают общественный порядок и создают лишний шум в23 / 01 / 2025, 15:25
2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

20 / 12 / 2024, 16:19
МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

04 / 10 / 2024, 11:00
Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

30 / 08 / 2024, 17:55
ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

09 / 08 / 2024, 09:31
Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

06 / 08 / 2024, 09:50