Конгресс США примет меры против стран, не принимающих назад нелегальных мигрантов

Конгресс США готов одобрить санкции и другие меры против государств, отказывающихся принимать обратно своих граждан, находящихся в Соединенных Штатах в нелегальном статусе.

Об этом заявил спикер Палаты представителей американского законодательного органа Майк Джонсон.

«Колумбия и все остальные страны должны быть в курсе - Конгресс полностью готов одобрить санкции и другие меры против тех, кто не сотрудничает в полной мере и не выполняет требований по принятию своих граждан, которые находятся в США нелегально», - написал он в соцсети X.

Джонсон подчеркнул, что президент США Дональд Трамп придерживается обещанной им стратегии «Америка на первом месте», и Конгресс готов проводить содействующую ему политику.

В воскресенье президент Колумбии Густаво Петро запретил военным самолетам США с депортируемыми колумбийскими мигрантами совершить посадку на территории страны. В ответ Трамп заявил, что Вашингтон введет визовые и финансовые санкции против Колумбии, а также торговые пошлины на колумбийские товары в размере 25%.

Глава Белого дома подчеркнул, что через неделю пошлины возрастут до 50%, и добавил, что это «только начало».

Республиканец неоднократно высказывался за ужесточение иммиграционной политики и принудительную депортацию нелегальных мигрантов.

Позднее Белый дом сообщил, что правительство Колумбии согласилось на все выдвинутые Трампом условия по безоговорочному приему депортируемых американской стороной мигрантов, поэтому пошлины и часть санкций будут отменены.

Однако визовые ограничения в отношении чиновников и усиленный пограничный контроль граждан Колумбии и грузов из этой страны сохранятся, пока она не примет первую группу репатриируемых мигрантов.

Источник: ТАСС