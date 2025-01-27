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Турция создала координационный механизм помощи Сирии

First News Media11:38 - Сегодня
Турция создала координационный механизм помощи Сирии

Власти Турции создали координационный механизм оказания помощи Сирии.

Об этом сообщил глава турецкого МИД Хакан Фидан.

Он выразил надежду, что Евросоюз в ближайшие дни снимет часть санкций, введенных в отношении Дамаска.

«Мы надеемся, что вслед за частичной отменой США санкций в отношении Сирии в ближайшие дни ряд рестрикций снимет и Евросоюз. Турция создала координационный механизм для оказания оперативной помощи Сирии в таких областях, как транспорт, энергетика и здравоохранение. Сирийцы - наши братья, и, конечно, для нас является жизненно важным, чтобы Сирия была стабильной и экономически развивалась. Надеюсь, что усилия Турции как самостоятельно, так и во взаимодействии с партнерами принесут свои плоды», - приводит высказывания министра телеканал TRT Haber.

Фидан высказался за формирование в Сирии инклюзивного правительства, сохранение ее территориальной целостности, суверенитета, а также объединение под единой крышей всех вооруженных формирований, наибольшее число которых действует на севере страны.

«Мы, не задумываясь, сказали группам, близким к Турции, которые насчитывают порядка 80 тыс. человек, чтобы они присоединились к национальной армии и не допускали никаких беспорядков в стране», - сказал глава турецкого МИД.

Источник: ТАСС

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