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Депутат от Венгрии: Решение ПАСЕ по Азербайджану было ошибкой

First News Media23:49 - 27 / 01 / 2025
Депутат от Венгрии: Решение ПАСЕ по Азербайджану было ошибкой

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) совершила ошибку, отказавшись ратифицировать полномочия делегации Азербайджана в прошлом году.

Как сообщает французское бюро Report, об этом заявил депутат от Венгрии Жолт Немет на сегодняшнем первом заседании зимней сессии ПАСЕ.

Парламентарий отметил, что сокращение числа членов не отвечает интересам ПАСЕ.

"Сегодня мы обсуждаем вопрос об ограничении участия делегации Грузии. ПАСЕ должна пересмотреть свою политику. Ранее такое решение было принято в отношении делегации Азербайджана, и это было неверное решение. Вместо того, чтобы терять государства, мы должны продолжать диалог с ними", - отметил он.

Ранее сообщалось, что на сегодняшнем заседании ПАСЕ ряд стран подняли вопрос об ограничении полномочий грузинской делегации. Вопрос был направлен в соответствующую комиссию, решение будет объявлено в течение 24 часов.

Напомним, что Азербайджан в 2001 году стал полноправным членом Совета Европы и ПАСЕ. 24 января 2024 года некоторые европейские парламентарии выступили с абсурдными обвинениями против азербайджанской делегации в ПАСЕ, поставив под сомнение вопрос о ее полномочиях. На фоне атмосферы расизма, азербайджанофобии и исламофобии азербайджанская делегация приняла решение приостановить сотрудничество с ПАСЕ и участие в организации на неопределенный срок.

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