Сийярто: Венгрия проголосует по санкциям против РФ в зависимости от гарантий Еврокомиссии

Венгрия примет решение на заседании Евросоюза о продлении санкций против России в зависимости от того, получит ли она на будущее от Еврокомиссии гарантии своей энергетической безопасности.

Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто перед встречей глав МИД стран ЕС в Брюсселе.

«Сегодня на заседании Совета министров иностранных дел ЕС наше голосование будет зависеть от того, даст ли Еврокомиссия гарантию, что в дальнейшем она будет предпринимать необходимые действия во всех случаях, когда энергетическая безопасность стран-членов ЕС окажется под угрозой, исходящей из-за пределов Евросоюза», - написал Сийярто на своей странице в Facebook.

Источник: ТАСС