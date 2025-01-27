Союз армян России набросился на Пашиняна за правду о т.н. «геноциде армян»

Заявления, сделанные премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Цюрихе, противоречат конституции, Уголовному кодексу Армении и законам Швейцарии.

Об этом говорится в заявлении Союза армян России (САР) в связи с высказываниями премьера Армении во время его встречи с представителями армянской общины Швейцарии, сообщает Sputnik-Армения.

По утверждению САР, высказывания Пашиняна «искажают исторические факты и демонстрируют злонамеренную политику властей в отношении диаспоры и истории армянского народа».

Напомним, что на встрече с представителями армянской диаспоры Швейцарии Пашинян призвал еще раз понять, что произошло во время так называемого «геноцида армян», почему это произошло и как все это было воспринято.

«Почему в 1939 году вопрос геноцида армян не стоял в повестке, а в 1950 году появился?» - справедливо задался вопросом армянский премьер.

САР подчеркивает, что премьер-министр Армении, который обязан в соответствии с законами своей страны, добиваться всеобъемлющего признания «геноцида армян» в Османской империи, поставил под сомнение «исторически доказанный и осужденный десятками стран мира и международными организациями факт геноцида армян, призвав «повторно изучить этот вопрос и понять, что и почему произошло» и почему в 1939 году «не было повестки геноцида, а уже в 1950 году она появилась».

«Площадкой для продвижения турецких нарративов Пашинян выбрал Швейцарию, тем самым демонстрируя свое пренебрежительное отношение к государству, где отрицание геноцида армян, как и Холокоста, является уголовно преследуемым преступлением», - говорится также в заявлении.