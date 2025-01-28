Uzbekistan Airways начала летать в Европу в обход России и Беларуси
Компания Uzbekistan Airways в целях безопасности начала осуществлять все полеты в Европу не через Россию и Беларусь, а по югу — через Азербайджан и Турцию.
Об этом было сообщено на пресс-конференции в честь 33-летия авиакомпании, сообщает Repost.uz.
По имеющимся данным, маршрут полета национальной авиакомпании поменялся с 20 января.
Издание уточнило, связано ли изменение маршрута с самолетом Azerbaijan Airlines, который мог потерпеть крушение в результате работы российской ПВО.
«Это - меры предосторожности и в какой-то мере оптимизация маршрутов», — ответили редакции в пресс-службе Uzbekistan Airways.
Напомним, что пассажирский самолет AZAL, выполнявший рейс Баку-Грозный, потерпел крушение 25 декабря вблизи города Актау в Казахстане. Из 67 человек, находившихся на борту, 38 погибли, 29 выжили.
По предварительным данным, самолет потерпел крушение в результате физического и технического внешнего вмешательства в российском воздушном пространстве.