Uzbekistan Airways начала летать в Европу в обход России и Беларуси

Компания Uzbekistan Airways в целях безопасности начала осуществлять все полеты в Европу не через Россию и Беларусь, а по югу — через Азербайджан и Турцию.

Об этом было сообщено на пресс-конференции в честь 33-летия авиакомпании, сообщает Repost.uz.

По имеющимся данным, маршрут полета национальной авиакомпании поменялся с 20 января.

Издание уточнило, связано ли изменение маршрута с самолетом Azerbaijan Airlines, который мог потерпеть крушение в результате работы российской ПВО.

«Это - меры предосторожности и в какой-то мере оптимизация маршрутов», — ответили редакции в пресс-службе Uzbekistan Airways.

Напомним, что пассажирский самолет AZAL, выполнявший рейс Баку-Грозный, потерпел крушение 25 декабря вблизи города Актау в Казахстане. Из 67 человек, находившихся на борту, 38 погибли, 29 выжили.

По предварительным данным, самолет потерпел крушение в результате физического и технического внешнего вмешательства в российском воздушном пространстве.