РФ заинтересована в поставках своего газа в Европу, заявляют в Кремле

Россия заинтересована в том, чтобы продолжать поставки газа в Европу, Кремль будет внимательно следить за переговорами на этот счет.

Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на заявление Еврокомиссии сообщило, что ЕК продолжит вести переговоры с Украиной по поставкам газа в Европу по украинской территории и намерена включить в этот процесс Венгрию и Словакию.

«Это коммерция. Россия заинтересована в продолжении этой коммерции. Мы знаем, что Венгрия высказывала определенные условия для продления упомянутых санкций, эти условия имели отношение к позиции, занятой киевским режимом. По всей видимости, Венгрия получила от Брюсселя какие-то заверения, что некий переговорный процесс будет возобновлен. Будем внимательно отслеживать эту ситуацию», - сказал представитель Кремля. Он отметил, что российский газ не только конкурентоспособен американскому, но и «гораздо более выгоден европейским покупателям».

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт уведомил руководство Евросоюза, что требует гарантии своей энергетической безопасности либо от ЕС, либо от Украины перед тем, как будет решен вопрос о продлении антироссийских санкций. По словам Сийярто, Брюссель «в некотором роде поощряет украинцев вести себя крайне нагло по отношению к группе стран Европейского союза, а, по сути, по отношению к самому Евросоюзу». Министр добавил, что «в последнее время были ограничены поставки нефти в Венгрию и Словакию» и «прекращен транзит природного газа через Украину в Центральную Европу».

Договор о транзите российского газа через украинскую территорию истек 1 января 2025 года, он предусматривал прокачку 40 млрд куб. метров ежегодно. Однако отказ Украины продлевать соглашение лишил «Газпром» технической и юридической возможности подавать топливо этим маршрутом, в связи с чем утром 1 января поставки были остановлены.

Источник: ТАСС