Попытка вынести вотум недоверия правительству Фицо сорвалась

Внеочередное заседание Национального совета (однопалатного парламента) Словакии, на котором по инициативе прозападной оппозиции должно было пройти голосование по вынесению вотума недоверия правительству Роберта Фицо, не открылось из-за отсутствия необходимого числа депутатов.

Как сообщил портал Dennik N, в зале заседаний присутствовали менее половины парламентариев.

В зал заседаний явились лишь 66 депутатов от оппозиционных партий. Всего в Национальном совете насчитывается 150 парламентариев. Для начала заседания необходимо присутствие не менее 76 народных избранников.

Источник: ТАСС