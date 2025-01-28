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Премьер Сербии подал в отставку

First News Media14:10 - Сегодня
Премьер Сербии подал в отставку

Премьер-министр Сербии Милош Вучевич подал в отставку из-за студенческих протестов и обострения внутриполитической ситуации в стране.

Об этом сообщает газета «Вечерне новости».

Протесты в Белграде и других городах Сербии продолжаются уже более месяца. Они начались после трагедии в городе Нови-Сад на севере Сербии. Там 1 ноября из-за падения навеса на железнодорожном вокзале погибли 15 человек.

Студенты первоначально потребовали прозрачного расследования трагедии и привлечения к ответственности виновных. Студенты, которых поддерживают активисты оппозиции и представители гражданского общества, считают ответственными за случившееся власти, обвиняя их в коррупции, которая и привела к некачественному ремонту здания вокзала. После того, как власти, по мнению участников акций протеста, не прислушались к их требованиям, начали выдвигаться и политические требования, в частности о создании переходного правительства, которое подготовило бы свободные досрочные выборы в парламент. Для многих участников протестов трагедия в Нови-Саде стала подтверждением того, что, по их мнению, правительство и ведет страну по неправильному пути.

Источник: Лента.ру

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