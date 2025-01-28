В Лянкяране перевернулся автобус, пострадали 24 человека - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
В результате ДТП, произошедшего на автодороге Лянкяран-Борадигях-Масаллы в городе Лянкяран, сегодня в отделение неотложной и скорой медицинской помощи Центральной районной больницы были госпитализированы 24 человека (13 женщин, 10 мужчин, 1 ребенок).
Об этом сообщили АПА в TƏBİB.
Сообщается, что раненым были оказаны необходимые медицинские услуги. Лечение 1 пострадавшего продолжается в отделении реанимации, 6 пострадавших – в травматологическом отделении, еще 4 пострадавших – в отделении скорой помощи.
13 человек получили легкие травмы и были выписаны домой для амбулаторного лечения.
15:12
В результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего сегодня на автодороге Лянкяран-Борадигях-Масаллы в городе Лянкяран, 21 человек был госпитализирован в отделение неотложной и скорой медицинской помощи Центральной районной больницы.
Как сообщили АПА в TƏBİB, всем пострадавшим, у которых диагностированы травмы различных частей тела, оказываются необходимые медицинские услуги, передает 1news.az.
В зависимости от состояния здоровья, пострадавшие размещаются в различных отделениях больницы.
14:54
В Лянкяране произошла авария с участием пассажирского автобуса.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на АПА, происшествие зафиксировано на дороге Лянкяран-Борадигах-Масаллы, на территории города Лянкяран.
Пассажирский автобус перевернулся на автомобиль марки "VAZ-2107". В результате происшествия есть пострадавшие.