В Лянкяране перевернулся автобус, пострадали 24 человека - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

В результате ДТП, произошедшего на автодороге Лянкяран-Борадигях-Масаллы в городе Лянкяран, сегодня в отделение неотложной и скорой медицинской помощи Центральной районной больницы были госпитализированы 24 человека (13 женщин, 10 мужчин, 1 ребенок).

Об этом сообщили АПА в TƏBİB.

Сообщается, что раненым были оказаны необходимые медицинские услуги. Лечение 1 пострадавшего продолжается в отделении реанимации, 6 пострадавших – в травматологическом отделении, еще 4 пострадавших – в отделении скорой помощи.

13 человек получили легкие травмы и были выписаны домой для амбулаторного лечения.

15:12

В результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего сегодня на автодороге Лянкяран-Борадигях-Масаллы в городе Лянкяран, 21 человек был госпитализирован в отделение неотложной и скорой медицинской помощи Центральной районной больницы.

Как сообщили АПА в TƏBİB, всем пострадавшим, у которых диагностированы травмы различных частей тела, оказываются необходимые медицинские услуги, передает 1news.az.

В зависимости от состояния здоровья, пострадавшие размещаются в различных отделениях больницы.

14:54

В Лянкяране произошла авария с участием пассажирского автобуса.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на АПА, происшествие зафиксировано на дороге Лянкяран-Борадигах-Масаллы, на территории города Лянкяран.

Пассажирский автобус перевернулся на автомобиль марки "VAZ-2107". В результате происшествия есть пострадавшие.