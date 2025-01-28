Президент Азербайджана: Зангезурский коридор – это уже общепринятый в мире термин

Среди новых проектов хотел бы отметить Зангезурский коридор. Этот проект был выдвинут Азербайджаном.

Об этом сказал Президент Ильхам Алиев на совещании, посвященном вопросам транспорта.

«После нашей Победы во Второй Карабахской войне этот вопрос был включен в международную повестку дня, внесен в международный лексикон, и сегодня Зангезурский коридор – это уже общепринятое в мире выражение, термин. И конечно же, мы предпринимаем практические шаги для открытия этого коридора», - отметил глава государства.

Источник: АЗЕРТАДЖ