Президент: Так называемый проект «Перекресток мира» без Азербайджана не стоит и гроша

Армения выдвинула так называемый проект «Перекресток мира», и сейчас в мире не осталось ни одной страны, которой бы она не представила его. Хотя этот так называемый «проект» без Азербайджана не стоит и гроша.

Об этом заявил Президент Ильхам Алиев на совещании, посвященном вопросам транспорта.

«Если вы действительно хотите реализовать этот проект, то в первую очередь должны обратиться к Азербайджану, потому что без нас это просто клочок бумаги. А наши условия справедливы, основаны на международном праве и на обязательствах самой Армении», - добавил глава государства.

Источник: АЗЕРТАДЖ