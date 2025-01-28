Президент Ильхам Алиев: В связи с Баку и прилегающими к нему территориями необходимо принять новую государственную программу

В связи с Баку и прилегающими к нему территориями необходимо принять новую государственную программу.

Об этом сказал Президент Ильхам Алиев на совещании, посвященном вопросам транспорта.

Глава государства подчеркнул, что это будет очень большая программа, финансовоемкая программа, требующая совместных действий и эффективной работы всех профильных ведомств.

Источник: АЗЕРТАДЖ