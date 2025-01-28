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ЕС может смягчить санкции против Сирии в банковском и инвестиционном секторах

First News Media17:13 - Сегодня
ЕС может смягчить санкции против Сирии в банковском и инвестиционном секторах

Евросоюз рассматривает возможность смягчения санкций против Сирии в банковском и инвестиционном секторах, сообщил официальный представитель Еврокомиссии Ануар аль-Ануни.

«Мы рассматриваем вопрос восстановления банковских и инвестиционных отношений. Это станет мощным сигналом поддержки сирийскому народу, даст возможность восстановить страну», - сказал представитель ЕК.

В понедельник главы МИД стран Евросоюза договорились начать процедуру смягчения санкций против Сирии, однако подробности этого плана пока не разглашаются.

Источник: РИА Новости

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