Как будут поступать с нелегальными мигрантами в центре их содержания, если они откажутся от еды?

Иностранцам и лицам без гражданства, находящимся в центре содержания нелегальных мигрантов, будет предоставляться трехразовое питание.

Это отражено в поправке к Миграционному кодексу, утвержденной Президентом Ильхамом Алиевым.

Согласно кодексу, иностранцы и лица без гражданства, содержащиеся в центрах, обеспечиваются трехразовым питанием и бесплатным горячим питанием, отвечающим современным гигиеническим требованиям и нормам питания по качеству. При приготовлении блюд учитывается возраст, состояние здоровья и религиозные традиции содержащихся в центре иностранцев и лиц без гражданства.

Также определяются меры, которые необходимо предпринять, если иностранец и лицо без гражданства, находящиеся в центре содержания нелегальных мигрантов, отказываются от еды. Согласно кодексу, когда иностранец и лицо без гражданства, содержащиеся в центре, отказываются от еды, начальник центра или лицо, его замещающее, в присутствии врача должны уточнить причину, незамедлительно сообщив об этом в письменной форме соответствующему органу исполнительной власти.

Иностранец и лицо без гражданства, содержащиеся в центре и отказывающиеся от питания, по решению начальника центра или замещающего его лица содержатся отдельно от других иностранцев и лиц без гражданства, содержащихся в центре, и ему назначается врачебное наблюдение.

Источник: АПА