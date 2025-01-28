Трамп заявил о возобновлении США добычи нефти в заповедниках Аляски

Правительство США планирует вновь разрешить добычу нефти и газа в заповедных землях штата Аляска.

Как заявил в понедельник президент США Дональд Трамп, запасы этих месторождений смогут удовлетворить спрос со стороны всей Азии.

"И мы сделаем это очень быстро. Теперь, я думаю, что сделаю это с помощью исполнительного указа, потому что они не проводили это через Конгресс", - сказал он.

"Так что, я думаю, что мы сделаем это быстро, но это будет то, что сможет снабжать всю Азию благодаря своему расположению. Национальный Арктический заповедник может снабжать всю Азию", - добавил Трамп.

"Это крупнейшее месторождение, потенциально самое крупное в мире, больше Саудовской Аравии", - сказал американский президент. "И первое, что они (администрация предыдущего президента США Джо Байдена - прим. ТАСС) сделали, это покончили с Национальным Арктическим заповедником на Аляске, самым большим, может быть самым мощным месторождением в мире", - подчеркнул он.

Администрация Байдена ограничила предоставление в аренду под разработку нефтяных и газовых месторождений участков на территории Аляски, в том числе нефтеразведку и бурение в Национальном Арктическом заповеднике.

В ходе своей предвыборной кампании Трамп неоднократно заявлял, что в случае победы он будет добиваться энергетического доминирования Соединенных Штатов в мире, что предполагает рост объемов добычи энергоресурсов в США и увеличение доли страны в их мировом экспорте.

Источник: ТАСС