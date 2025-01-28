«Железный купол» США предусматривает развертывание средств перехвата в космосе - ОБНОВЛЕНО

Разрабатываемая США новейшая система противоракетной обороны (ПРО) «Железный купол Америки» будет включать в себя развертывание средств перехвата в космическом пространстве. Это следует из текста указа президента США Дональда Трампа, опубликованного в понедельник пресс-службой Белого дома.

В частности, документ требует, чтобы разрабатываемый Пентагоном проект новой системы ПРО включал «планы разработки и развертывания многочисленных перехватчиков космического базирования, способных осуществлять перехват на начальном этапе [полета цели]; <...> ускорения развертывания в космосе систем отслеживания запусков баллистических ракет и гиперзвукового оружия», а также «разработки и развертывания средств, позволяющих отражать ракетные атаки до их запуска и на этапе взлета».

Указанные предложения Пентагон должен представить до завершения подготовки бюджета на 2026 финансовый год (начнется 1 октября 2025 года).

Ранее Трамп дал поручение министру обороны Питу Хегсету представить проект новейшей системы ПРО «Железный купол Америки» в течение 60 дней.

Источник: ТАСС

09:02

Президент США Дональд Трамп объявил о подписании ряда указов, касающихся армии, — в частности, о создании американского аналога израильской системы противоракетной обороны (ПРО) «Железный купол», сообщает NBC News.

Разработка «щита» — одно из предвыборных обещаний Трампа. Предполагалось, что системы ПРО будут полностью производиться в США, ведущую роль может сыграть штат Миннесота — лидер по добыче железной руды.

«Нам необходимо немедленно начать строительство современного противоракетного щита «Железный купол», который сможет защитить американцев», — говорил американский лидер. Белый дом заявлял, что США сталкиваются с «катастрофической угрозой» со стороны «баллистических, крылатых и гиперзвуковых ракет».

Однако любой щит, способный защитить страну размером с США (3 800 000 кв. миль), будет гораздо больше системы Израиля, площадь которого 8 630 кв. миль. Многие военные эксперты предупреждают, что «Железный купол» такого масштаба будет неэффективным и непомерно дорогим.

«Железный купол» — система, предназначенная для защиты от неуправляемых тактических ракет дальностью полета от 50 до 200 км. Ее разработала израильская компания Rafael в начале 2000-х. Одна батарея может защищать территорию площадью до 1,5 тыс. кв. км.

Другие указы касаются искоренения «гендерного радикализма» и политики разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI) в армии.

Трамп и до этого выступал против гендерного многообразия. В 2018 году, во время своего первого срока, он запретил трансгендерам служить в армии. Пришедший к власти Джо Байден отменил этот запрет. После возвращения в Белый дом республиканец закрепил в США только два пола — мужской и женский.

Источник: РБК