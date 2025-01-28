СМИ: В Нью-Йорке начались массовые рейды против мигрантов

Федеральные власти начали первые масштабные рейды против нелегальных мигрантов в Нью-Йорке.

Как передает ТАСС, об этом сообщает газета The New York Post (NYPost), ссылаясь на заявление представителей иммиграционной и таможенной службы (ICE).

Операции стартовали в ночь на 28 января в районах Куинс и Бруклин, где задержано более 200 человек. Рейды проводятся в рамках предвыборного обещания президента США Дональда Трампа восстановить жесткую политику депортации. По данным источников, при задержаниях используются базы данных с биометрией и мониторинг соцсетей. "Цель - пресечь деятельность криминальных группировок, связанных с нелегалами", - заявил анонимный источник в ICE.

При этом в мэрии Нью-Йорка осудили действия ICE, напомнив о статусе города как "убежища для мигрантов". Белый дом подтвердил, что операция согласована с Министерством внутренней безопасности. Республиканец ранее неоднократно высказывался за ужесточение иммиграционной политики и принудительную депортацию нелегальных мигрантов.