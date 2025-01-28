В Азербайджане украдено более 10 тысяч манатов из платежного терминала

В Агджабединском районе украдены средства из платежного терминала.

Как сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел, в Агджабединский районный отдел полиции поступило заявление о краже 10 225 манатов и устройства памяти видеокамеры из платежного терминала, установленного в одном из местных магазинов. В ходе оперативных мероприятий был задержан ранее судимый Захир Пури, который подозревается в совершении данного преступления, передает 1news.az со ссылкой на media.az.

Часть похищенных денег была найдена у него дома и изъята как вещественное доказательство.

По данному факту возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.