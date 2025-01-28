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Уже в следующем месяце пенсии будут выплачиваться в увеличенном размере

First News Media22:40 - 28 / 01 / 2025
Уже в следующем месяце пенсии будут выплачиваться в увеличенном размере

В рамках нового пакета социальных реформ, реализуемого с начала текущего года, пенсии также будут повышены, и уже в следующем месяце все пенсии будут выплачены в увеличенном размере.

Как сообщает АПА, об этом было заявлено на очередном заседании коллегии Министерства труда и социальной защиты населения. Было отмечено, что повышения будут идти в двух направлениях. То есть будут обеспечены как индексация и повышение пенсий с начала года, так и доведение пенсий ниже 320 манатов по состоянию на 1 февраля до 320 манатов.

Министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев подчеркнул, что одним из важных направлений социальных реформ, проводимых на основе поручений Президента Ильхама Алиева, является повышение пенсий. За период, прошедший с 2018 года, уже был реализован 5-й пакет социальных реформ, в результате которых минимальная пенсия увеличилась в 3 раза, среднемесячная пенсия - в 2,4 раза, а годовые средства, выделяемые на пенсионные выплаты, увеличились в два раза и составят к 2025 году 7 млрд. 210 млн. 530 тысяч манатов.

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