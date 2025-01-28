Трамп готов дойти до Верховного суда в вопросе отмены гражданства по рождению

Президент США Дональд Трамп готов дойти до Верховного суда США в своем требовании отменить гражданство по праву рождению.

Как передает ТАСС, об этом заявила на брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

"Эта администрация считает, что гражданство по праву рождения является неконституционным, - сказала Ливитт. - И мы готовы с этим бороться вплоть до Верховного суда, если придется, так как Трамп считает, что это необходимый шаг для обеспечения безопасности границ нашей страны и защиты нашей родины".

Кроме того, пресс-секретарь Белого дома сообщила, что вашингтонская администрация уже подала апелляцию на иски ряда американских штатов, которые выступают против соответствующего указа Трампа.

Вступив 20 января в должность президента США, вечером того же дня Трамп подписал указ об ограничении предоставления гражданства США по праву рождения. По сведениям агентства Reuters, документ предусматривает ограничения на предоставление американского гражданства по праву рождения детям нелегальных мигрантов.

На следующий день власти 22 штатов обратились в американские суды для обжалования указа главы Белого дома. 23 января газета Seattle Times сообщила, что окружной суд штата Вашингтон временно заблокировал этот указ Трампа.