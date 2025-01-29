 Задержаны 28 человек по факту пожара в отеле на горнолыжном курорте в Турции | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Задержаны 28 человек по факту пожара в отеле на горнолыжном курорте в Турции

First News Media14:07 - Сегодня
Задержаны 28 человек по факту пожара в отеле на горнолыжном курорте в Турции

По факту пожара в отеле на горнолыжном курорте в Турции, унесшего жизни 78 человек, задержаны 28 лиц.

Как передают турецкие СМИ, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления в парламенте страны.

«Мы сделали и делаем все необходимое, чтобы наши граждане почувствовали, что они не одиноки в эти трудные дни. Мы обеспечили начало необходимых судебных расследований, чтобы всесторонне расследовать катастрофу и привлечь виновных к ответственности перед судебными органами. Восемь главных инспекторов продолжают тщательное расследование. На первом этапе были задержаны девять человек. По мере того, как давались показания, расследование расширялось. Число задержанных возросло до 28. Из них 19 человек, включая владельца отеля и управляющего делами, арестованы. В отношении семи человек приняты решения о судебном контроле», - сказал он.

По его словам, администрация не была готова к рискам, не приняла во внимание опасность пожара, не подготовилась заранее.

Отметим, что пожар в отеле на горнолыжном курорте Карталкая в турецкой провинции Болу произошел в ночь на 21 января. В это время в отеле находилось 238 гостей. В связи с этим 22 января в Турции был объявлен траур.

Поделиться:
154

Актуально

Политика

Явка избирателей на муниципальных выборах к 12:00 составила 17,1% - ОБНОВЛЕНО

Политика

Муниципальные выборы: Как проходит голосование в Баку - ФОТО

Общество

Погода на четверг: В Баку в основном без осадков

Общество

Министр: Количество такси сократилось с 67 тыс. до 30 тысяч

В мире

Парламенту Словакии вновь не хватило депутатов для голосования по вопросу о доверии Фицо

СМИ: 18 человек погибли при крушении самолета в Южном Судане

США приостановили военную поддержку Украины

Задержаны 28 человек по факту пожара в отеле на горнолыжном курорте в Турции

Выбор редактора

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Гейдар Алиев и борьба за Карабах с советских времен до эпохи независимости

Новости для вас

В Баку продолжается суд по уголовному делу арестованных в Азербайджане «Олега Бакинского» и экс-замминистра Украины

Трамп распорядился сажать трансгендеров в тюрьмы, соответствующие их полу по рождению

Японские пенсионеры совершают преступления ради достойной старости

В Турции обрушилось трехэтажное здание, 5 человек остались под завалами - ВИДЕО

Последние новости

В Астаре на выборах проголосовала 101-летняя избирательница

Сегодня, 15:10

Муниципальные выборы: Как проходит голосование в Баку - ФОТО

Сегодня, 15:00

Парламенту Словакии вновь не хватило депутатов для голосования по вопросу о доверии Фицо

Сегодня, 14:46

СМИ: 18 человек погибли при крушении самолета в Южном Судане

Сегодня, 14:44

США приостановили военную поддержку Украины

Сегодня, 14:43

Задержаны 28 человек по факту пожара в отеле на горнолыжном курорте в Турции

Сегодня, 14:07

Москва подтвердила поддержку новых властей Сирии: Дамаск требует конкретных шагов

Сегодня, 14:05

Хакан Фидан: Восстановление Сирии создаст новые возможности для региона

Сегодня, 14:04

Азербайджан, Турция и Узбекистан проводят 2-ю трехстороннюю встречу в Анкаре

Сегодня, 13:40

Погода на четверг: В Баку в основном без осадков

Сегодня, 13:36

Уралоглу: Анкара стремится к реализации проектов по Среднему коридору с Баку и Ташкентом

Сегодня, 13:28

Фидан: Мир переживает трудные времена, но тюркские страны демонстрируют единство

Сегодня, 13:25

HammAli перестал скрывать жену от поклонниц – ФОТО

Сегодня, 13:15

Опрос: Рейтинг партии Пашиняна падает, на втором месте – партия блогера

Сегодня, 13:04

В США вспышка туберкулеза, есть скончавшиеся

Сегодня, 13:00

Стали известны соперники баскетбольных сборных Азербайджана на чемпионате Европы

Сегодня, 12:50

Явка избирателей на муниципальных выборах к 12:00 составила 17,1% - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 12:48

Министр: Количество такси сократилось с 67 тыс. до 30 тысяч

Сегодня, 12:40

В Нахчыване на муниципальных выборах проголосовал 102-летний избиратель

Сегодня, 12:28

Баку и Ташкент подписали Комплексную программу мероприятий к 30-летию дипотношений

Сегодня, 12:26
Все новости
Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО
1news TV

Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

Сигналящие водители остаются распространенной проблемой улиц Баку. Далекие от культуры вождения, они нарушают общественный порядок и создают лишний шум в23 / 01 / 2025, 15:25
2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

20 / 12 / 2024, 16:19
МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

04 / 10 / 2024, 11:00
Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

30 / 08 / 2024, 17:55
ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

09 / 08 / 2024, 09:31
Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

06 / 08 / 2024, 09:50