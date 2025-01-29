Задержаны 28 человек по факту пожара в отеле на горнолыжном курорте в Турции

По факту пожара в отеле на горнолыжном курорте в Турции, унесшего жизни 78 человек, задержаны 28 лиц.

Как передают турецкие СМИ, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления в парламенте страны.

«Мы сделали и делаем все необходимое, чтобы наши граждане почувствовали, что они не одиноки в эти трудные дни. Мы обеспечили начало необходимых судебных расследований, чтобы всесторонне расследовать катастрофу и привлечь виновных к ответственности перед судебными органами. Восемь главных инспекторов продолжают тщательное расследование. На первом этапе были задержаны девять человек. По мере того, как давались показания, расследование расширялось. Число задержанных возросло до 28. Из них 19 человек, включая владельца отеля и управляющего делами, арестованы. В отношении семи человек приняты решения о судебном контроле», - сказал он.

По его словам, администрация не была готова к рискам, не приняла во внимание опасность пожара, не подготовилась заранее.

Отметим, что пожар в отеле на горнолыжном курорте Карталкая в турецкой провинции Болу произошел в ночь на 21 января. В это время в отеле находилось 238 гостей. В связи с этим 22 января в Турции был объявлен траур.