ХАМАС может отказаться от освобождения заложников из-за действий Израиля

Палестинское движение ХАМАС может отказаться от обязательств по освобождению 30 января дополнительной группы заложников, если Израиль «продолжит препятствовать поставкам гуманитарной помощи в сектор Газа».

Об этом сообщил телеканал Asharq со ссылкой на источник.

«ХАМАС уведомил посредников, что если Израиль продолжит препятствовать ввозу [гуманитарных] товаров [в сектор Газа], то это позволит движению не соблюдать обязательства по передаче заложников в четверг», - утверждает неназванный собеседник канала.

По его словам, с момента введения 19 января режима прекращения огня в сектор Газа не были завезены материалы для восстановления больниц, палатки и тяжелая техника, а объемы поступающего в анклав топлива «сильно ограничены».

В ночь на понедельник советник премьер-министра, официальный представитель Министерства иностранных дел Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари сообщил, что ХАМАС отпустит израильскую заложницу Арбель Йехуд, которая должна была быть освобождена в рамках предыдущего обмена, и еще двух человек до пятницы, 31 января.

Палестинское движение также обязалось передать Израилю список заложников, которые будут освобождены в рамках первого этапа соглашения о прекращении огня.

Взамен Израиль согласился позволить жителям сектора Газа возвращаться в северную часть анклава с утра 27 января.

25 января канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщила, что израильская сторона не позволит жителям сектора Газа вернуться на север анклава, пока не будет урегулирована ситуация с Арбель Йехуд.

Как отметили в ведомстве, она должна была быть освобождена 25 января в рамках прошедшего обмена группы заложников, захваченных ХАМАС, на палестинских заключенных, содержавшихся в израильских тюрьмах.

Источник: ТАСС