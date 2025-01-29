Новые власти Сирии запросили у России Асада

Глава новой сирийской администрации Ахмад Аль-Шараа попросил Россию передать свергнутого Башара Асада и его ближайших соратников во время переговоров с заместителем министра иностранных дел России Михаилом Богдановым.

Об этом сообщает Yeni Şafaк.

Напомним, что российская делегация посетила Сирию впервые после свержения режима Асада. Делегация во главе с заместителем министра иностранных дел России Михаилом Богдановым встретилась с новым лидером Сирии Ахмадом Аль-Шараа.

Ранее сирийское агентство SANA сообщило, что на встрече власти Сирии попросили у России компенсации «для восстановления доверия».

«Российская сторона подтвердила свою поддержку происходящих позитивных изменений в Сирии. В ходе диалога была подчеркнута роль России в восстановлении доверия с сирийским народом посредством конкретных мер, таких как компенсация, реконструкция и восстановление», — говорится в сообщении.