В Азербайджане завершилось голосование на муниципальных выборах

В 19:00 часов 29 января на всех избирательных участках Азербайджана завершилось голосование на муниципальных выборах.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, избирательные участки закрылись и начался подсчет голосов.

Голосование проходило на 5846 избирательных участках по 118 избирательным округам. Для обеспечения прозрачности голосования на 1000 избирательных участках были установлены веб-камеры.

Отметим, что избиратели Азербайджана выбирали 8071 члена 685 муниципалитетов.

В целом насчитывается 5 961 987 избирателей, имеющих право голоса на муниципальных выборах.