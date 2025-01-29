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В Азербайджане завершилось голосование на муниципальных выборах

First News Media19:15 - Сегодня
В Азербайджане завершилось голосование на муниципальных выборах

В 19:00 часов 29 января на всех избирательных участках Азербайджана завершилось голосование на муниципальных выборах.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, избирательные участки закрылись и начался подсчет голосов.

Голосование проходило на 5846 избирательных участках по 118 избирательным округам. Для обеспечения прозрачности голосования на 1000 избирательных участках были установлены веб-камеры.

Отметим, что избиратели Азербайджана выбирали 8071 члена 685 муниципалитетов.

В целом насчитывается 5 961 987 избирателей, имеющих право голоса на муниципальных выборах.

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