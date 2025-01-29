Суд в США приостановил решение Трампа заморозить федеральные гранты и займы

Суд в США приостановил до 3 февраля решение администрации президента Дональда Трампа заморозить федеральные гранты и займы, а также другие программы финансовой помощи.

Об этом сообщает РИА Новости.

В решении судьи окружного суда столичного округа Колумбия Лорен Алихан отмечается, что приостановка вводится для поддержания статуса-кво до тех пор, пока не будет вынесено решение по ходатайству истцов.

В документе отмечается, что 28 января несколько коалиций некоммерческих организаций подали иск против руководства административно-бюджетного управления в составе администрации президента США.

По мнению истцов, федеральные гранты и финансирование являются «источником жизненной силы» для многих некоммерческих организаций. Кратковременная пауза в финансировании может лишить людей и сообщества важных услуг, отмечается в документе.

25 января госсекретарь США Марко Рубио распорядился приостановить большинство программ финансовой помощи зарубежным странам. До этого Дональд Трамп подписал схожий указ в первый же день своего президентства. При этом, судя по публикациям западных СМИ, оба документа составлены таким образом, что оставляют широкое поле для интерпретации.

Источник: Gazeta.Ru