 Сирия потребовала от России экстрадиции Башара Асада | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Сирия потребовала от России экстрадиции Башара Асада

First News Media21:40 - Сегодня
Сирия потребовала от России экстрадиции Башара Асада

Правительство Сирии потребовало от России экстрадиции Башара Асада.

Об этом сообщило "Reuters" со ссылкой на источники.

Делегация во главе с заместителем министра иностранных дел России Михаилом Богдановым прибыла в Сирию 28 января. В ходе визита Богданов встретился с новым руководителем сирийской администрации Ахмедом аль-Шарой.

По словам Богданова, «присутствие России в Сирии не изменилось, и стороны договорились продолжить консультации».

По информации агентства, в ходе переговоров Ахмад аль-Шара потребовал от России передать бывшего президента Башара Асада сирийскому руководству.

Сирийское новостное агентство SANA сообщило сегодня, что Дамаск потребовал от России «компенсации, обеспечения работ по восстановлению и реконструкции», а также «учёта прошлых ошибок и уважения к воле сирийского народа». В то же время власти Сирии пока не сделали официального заявления о требовании возвращения Асада.

Поделиться:
407

Актуально

Общество

В Азербайджане завершилось голосование на муниципальных выборах

Политика

Явка избирателей на муниципальных выборах в Азербайджане составила 31,45% - ...

Экономика

В Анкаре состоялся бизнес-форум Турция-Азербайджан-Узбекистан - ФОТО

Повестка Президента

Незаменимый центр Евразии. Ильхам Алиев ставит амбициозные цели перед ...

В мире

Делегация Грузии прекращает работу в ПАСЕ

ПАСЕ потребовала от властей Грузии провести новые парламентские выборы

Израиль освободит 110 палестинских заключенных в рамках соглашения с ХАМАС

Сирия потребовала от России экстрадиции Башара Асада

Выбор редактора

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Гейдар Алиев и борьба за Карабах с советских времен до эпохи независимости

Новости для вас

Продолжают всплывать факты халатности, приведшие к пожару на курорте в Карталкая

СДВГ сокращает продолжительность жизни, выяснили ученые

Лукашенко побеждает на выборах - ОБНОВЛЕНО

В Турции обрушилось трехэтажное здание, 5 человек остались под завалами - ВИДЕО

Последние новости

В двух столичных районах завтра возникнут перебои в газоснабжении

Сегодня, 23:40

Делегация Грузии прекращает работу в ПАСЕ

Сегодня, 23:20

Омбудсмен Азербайджана: В ходе голосования на муниципальных выборах нарушений не зафиксировано

Сегодня, 23:00

ПАСЕ потребовала от властей Грузии провести новые парламентские выборы

Сегодня, 22:20

Израиль освободит 110 палестинских заключенных в рамках соглашения с ХАМАС

Сегодня, 22:00

Сирия потребовала от России экстрадиции Башара Асада

Сегодня, 21:40

Госпитализирована народная артистка Фатма Махмудова

Сегодня, 21:20

Явка избирателей на муниципальных выборах в Азербайджане составила 31,45% - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 21:00

Азербайджан и Турция обсудили сотрудничество в сфере возобновляемой энергетики - ФОТО

Сегодня, 20:40

Горячая линия Совета прессы на муниципальных выборах завершила свою работу

Сегодня, 20:20

Подавший сигнал бедствия над Каспийским морем Boeing сел в Астрахани

Сегодня, 20:00

Трамп подписал рекордное количество указов за девять дней президентства

Сегодня, 19:45

Эрдоган принял в Анкаре представителей ХАМАС

Сегодня, 19:30

В Азербайджане завершилось голосование на муниципальных выборах

Сегодня, 19:15

Осужденные и заключенные лица реализуют свое право голоса - ФОТО

Сегодня, 19:10

В Анкаре состоялся бизнес-форум Турция-Азербайджан-Узбекистан - ФОТО

Сегодня, 19:03

В Тертере проголосовала 115-летняя избирательница - ФОТО

Сегодня, 18:30

Президент Турции принял министров из Азербайджана и Узбекистана

Сегодня, 18:15

Новые власти Сирии запросили у России Асада

Сегодня, 17:56

Число погибших в давке на фестивале в Индии возросло до 40

Сегодня, 17:40
Все новости
Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО
1news TV

Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

Сигналящие водители остаются распространенной проблемой улиц Баку. Далекие от культуры вождения, они нарушают общественный порядок и создают лишний шум в23 / 01 / 2025, 15:25
2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

20 / 12 / 2024, 16:19
МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

04 / 10 / 2024, 11:00
Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

30 / 08 / 2024, 17:55
ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

09 / 08 / 2024, 09:31
Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

06 / 08 / 2024, 09:50