Сирия потребовала от России экстрадиции Башара Асада

Правительство Сирии потребовало от России экстрадиции Башара Асада.

Об этом сообщило "Reuters" со ссылкой на источники.

Делегация во главе с заместителем министра иностранных дел России Михаилом Богдановым прибыла в Сирию 28 января. В ходе визита Богданов встретился с новым руководителем сирийской администрации Ахмедом аль-Шарой.

По словам Богданова, «присутствие России в Сирии не изменилось, и стороны договорились продолжить консультации».

По информации агентства, в ходе переговоров Ахмад аль-Шара потребовал от России передать бывшего президента Башара Асада сирийскому руководству.

Сирийское новостное агентство SANA сообщило сегодня, что Дамаск потребовал от России «компенсации, обеспечения работ по восстановлению и реконструкции», а также «учёта прошлых ошибок и уважения к воле сирийского народа». В то же время власти Сирии пока не сделали официального заявления о требовании возвращения Асада.