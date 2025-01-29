В Баку пройдет первое заседание Комитета старших должностных лиц СВМДА

Первое заседание Комитета старших должностных лиц Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) под председательством Азербайджана состоится в Баку 27 февраля текущего года.

Об этом сообщает пресс-служба СВМДА.

Участники заседания, в частности, обсудят видение председательства и инициативы государств-членов на 2025-2026 годы.

Организатором мероприятия является Министерство иностранных дел Азербайджана при содействии Секретариата СВМДА.

Ожидается, что на заседании будут рассмотрены ключевые вопросы институциональной структуры СВМДА, план работы Форума аналитических центров СВМДА на 2025 год, годовой финансовый отчет за 2024 год и отчет внешнего аудита за 2023-2024 годы.